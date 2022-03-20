Россия активно распространяет нарратив о "русофобии в мире". Таким образом они пытаются оправдать преступления россиян против человечества в Украине.

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Россияне пытаются манипулировать "русофобией"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, как следует воспринимать эти заявления и что они на самом деле означают:

россиян пытаются уничтожить из-за языка – русские военные убивают украинцев, прикрываясь "защитой русскоговорящего населения";

России насаждают англосаксонский мир, чтобы разделить страну на разные части – Российская Федерация вводит свои войска на территорию других стран, а также заставляет горожан поддерживать идеологию "русского мира";

мировое сообщество ненавидит Россию, однако продолжает покупать энергоресурсы – государства один за другим отказываются от российского сырья и меняют поставщиков.

Россия достаточно мощная, чтобы "успокоить" всех своих недругов – государство-агрессор постепенно становится мировым изгнанником, страна на грани дефолта. В то же время, российские военные деморализованы и отказываются воевать против украинцев.

Россия ведет войну не против Украины, а США – наверное, в России никак не могут смириться, что так называемая "вторая армия мира" проигрывает Вооруженным силам Украины. Следует помнить, что на территории Украины нет ни одного американского военного.

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Опровержение фейков России о "русофобии в мире" / Инфографика 24 канала

