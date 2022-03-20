Владимир Зеленский упомянул о заявлениях России относительно "неонацизма" в Украине.

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Зеленский о преступлениях россиян

Президент Украины заявил, что сейчас именно россияне ведут себя как неонацисты. Он заявил, что достаточно посмотреть на историю и научные материалы и сравнить.

Зеленский напомнил, что нацисты блокировали Киев и другие города, препятствовали доставке воды и пищи. Президент подчеркнул, что именно это сейчас делают россияне. В частности, он упомянул об оккупированном Мариуполе.

Их методы не изменились,

– добавил лидер Украины.

По словам Зеленского, своими действиями они предают историю своей родины. Ведь то, что происходит в Мариуполе, Киеве, было в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).

Все знают, сколько человек умерло во время блокады Ленинграда. У них не было пищи и воды. То же самое происходит сейчас в Украине. В конце Зеленский сказал: "Так кто нацисты?".

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