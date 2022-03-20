Володимир Зеленський згадав про заяви Росія щодо "неонацизму" в Україні.
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Зеленський про злочини росіян
Президент України заявив, що зараз саме росіяни поводяться як неонацисти. Він заявив, що достатньо подивитися на історію та наукові матеріали й порівняти.
Зеленський згадав, що нацисти блокували Київ та інші міста, запобігали доставленню води та їжі. Президент наголосив, це ж саме роблять росіяни. Зокрема, він згадав про окупований Маріуполь.
Їхні методи не змінилися,
– додав лідер України.
За словами Зеленського, своїми діями вони зраджують історію своєї батьківщини. Адже те, що зараз відбувається у Маріуполі, Києві, було у Ленінграді (зараз Санкт-Петербург).
Усі знають, скільки людей померло під час блокади Ленінграду. Вони не мали їжі та води. Це ж саме відбувається зараз в України. У кінці Зеленський сказав: "То ж хто нацисти?".
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