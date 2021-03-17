Убегал с пробитыми колесами: украинец в Польше угнал авто и устроил погоню со стрельбой
В ночь с 16 на 17 марта украинец в Польше украл автомобиль и бежал на нем от правоохранителей. Во время погони горе-вор протаранил полицейскую машину.
Источник:Yavl
Полицейские уже задержали нарушителя. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
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Детали инцидента
- В Катовице правоохранители отметили, что эвакуатор пытается забрать припаркованный автомобиль BMW.
- Полицейские хотели выяснять, давал ли владелец машины на это согласие.
- Однако машина резко сорвалась и уехала.
- Правоохранители начали ее догонять.
- Водитель BMW действовал очень агрессивно. Сперва он протаранил машину полицейских из Катовице. Впоследствии им на подмогу прибыли правоохранители из Сосновца. Их автомобиль горе-водитель бил и пытался столкнуть с дороги.
- Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам BMW.
- Однако и это не остановило нарушителя. Он продолжал ехать с 3 пробитыми колесами.
- Только через некоторое время горе-водитель таки не справился с управлением и влетел в придорожные заросли.
- Даже тогда он не сдался. Он пробовал убежать пешком.
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