В ночь с 16 на 17 марта украинец в Польше украл автомобиль и бежал на нем от правоохранителей. Во время погони горе-вор протаранил полицейскую машину.

Полицейские уже задержали нарушителя. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Актуально Разбойное нападение на ребенка: иностранец угрожал ножом, чтобы отобрать велосипед Детали инцидента В Катовице правоохранители отметили, что эвакуатор пытается забрать припаркованный автомобиль BMW.

Полицейские хотели выяснять, давал ли владелец машины на это согласие.

Однако машина резко сорвалась и уехала.

Правоохранители начали ее догонять.

Водитель BMW действовал очень агрессивно. Сперва он протаранил машину полицейских из Катовице. Впоследствии им на подмогу прибыли правоохранители из Сосновца. Их автомобиль горе-водитель бил и пытался столкнуть с дороги.

Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам BMW.

Однако и это не остановило нарушителя. Он продолжал ехать с 3 пробитыми колесами.

Только через некоторое время горе-водитель таки не справился с управлением и влетел в придорожные заросли.

Даже тогда он не сдался. Он пробовал убежать пешком. Обратите внимание! В крови 23-летнего украинца обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Теперь нарушителю предъявили обвинение за угон авто, вождении в нетрезвом состоянии, нападении на полицейских и попытке скрыться от них.