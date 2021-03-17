Тікав із пробитими колесами: українець у Польщі викрав авто і влаштував погоню зі стріляниною
У ніч з 16 на 17 березня українець у Польщі вкрав автомобіль та втікав на ньому від правоохоронців. Під час погоні горе-крадій протаранив поліцейську машину.
Джерело:Yavl
Поліцейські вже затримали порушника. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
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Деталі інциденту
- У Катовіце правоохоронці зауважили, що евакуатор намагається забрати припаркований автомобіль BMW.
- Поліцейські хотіли з'ясовувати, чи власник машини давав на це згоду.
- Однак автівка різко зірвалася і поїхала.
- Правоохоронці почали її доганяти.
- Водій BMW діяв дуже агресивно. Спершу він протаранив машину поліцейських з Катовіце. Згодом їм на підмогу прибули правоохоронці з Сосновця. Їхній автомобіль горе-водій бив та намагався зіштовхнути з дороги.
- Щоб припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах BMW.
- Однак і це не зупинило порушника. Він продовжував тікати з 3 пробитими колесами.
- Лише через певний час горе-водій таки не впорався з керуванням та влетів у придорожні зарості.
- Навіть тоді порушник не здався. Він пробував втекти пішки.
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