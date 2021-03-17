У ніч з 16 на 17 березня українець у Польщі вкрав автомобіль та втікав на ньому від правоохоронців. Під час погоні горе-крадій протаранив поліцейську машину.

Поліцейські вже затримали порушника. Йому загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Актуально Розбійний напад на дитину: іноземець погрожував ножем, щоб відібрати велосипед Деталі інциденту У Катовіце правоохоронці зауважили, що евакуатор намагається забрати припаркований автомобіль BMW.

Поліцейські хотіли з'ясовувати, чи власник машини давав на це згоду.

Однак автівка різко зірвалася і поїхала.

Правоохоронці почали її доганяти.

Водій BMW діяв дуже агресивно. Спершу він протаранив машину поліцейських з Катовіце. Згодом їм на підмогу прибули правоохоронці з Сосновця. Їхній автомобіль горе-водій бив та намагався зіштовхнути з дороги.

Щоб припинити погоню, поліцейські почали стріляти по шинах BMW.

Однак і це не зупинило порушника. Він продовжував тікати з 3 пробитими колесами.

Лише через певний час горе-водій таки не впорався з керуванням та влетів у придорожні зарості.

Навіть тоді порушник не здався. Він пробував втекти пішки. Зверніть увагу! У крові 23-річного українця виявили 1,6 проміле алкоголю. Тепер порушнику висунули обвинувачення за викрадення авто, керуванні у нетверезому стані, нападі на поліцейських і спробі втекти від них.