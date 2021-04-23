Украинец пытался незаконно перевезти деньги через линию разграничения на оккупированной Луганщине. 150 тысяч долларов, которые у него конфисковали, поступят в государственный бюджет.

Соответствующее постановление 1 февраля принял Станично-Луганский районный суд. Поэтому теперь в государственный бюджет поступит более 4 миллионов гривен.

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Подробности об инциденте

Он случился еще в декабре 2020 года на КПВВ "Станица Луганская". 150 тысяч долларов украинец спрятал в двойном дне своей багажной сумки.

У мужчины не было документов, подтверждающих происхождение денег. Он также не имел разрешения координационного центра на их перемещение.

Что именно нарушил мужчина Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий установило предельные нормы перевозки наличных через линию разграничения с оккупированных территорий. Если сумма не превышает 50 000 гривен, деньги можно перевозить на контролируемые Украиной территории без документов об их происхождении. Это касается и эквивалентной суммы в иностранной валюте.

Если же эта сумма превышает 50 000 гривен или эквивалент в иностранной валюте, перемещение наличных нужно согласовывать с представителями координационного центра.

Апелляцию нарушителя не удовлетворили

Правоохранители составили протокол об админправонарушении, а материалы дела направлены в суд. Украинца признали виновным и наложили штраф с конфискацией.

Мужчина не согласился с решением суда первой инстанции, поэтому подал апелляционную жалобу. Впрочем, 16 апреля 2021 года ее отклонил Луганский апелляционный суд.