Украинец пытался вывезти из оккупированного Донбасса 150 тысяч долларов: их конфисковали
Украинец пытался незаконно перевезти деньги через линию разграничения на оккупированной Луганщине. 150 тысяч долларов, которые у него конфисковали, поступят в государственный бюджет.
Источник:фейсбук ООС
Соответствующее постановление 1 февраля принял Станично-Луганский районный суд. Поэтому теперь в государственный бюджет поступит более 4 миллионов гривен.
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Подробности об инциденте
Он случился еще в декабре 2020 года на КПВВ "Станица Луганская". 150 тысяч долларов украинец спрятал в двойном дне своей багажной сумки.
У мужчины не было документов, подтверждающих происхождение денег. Он также не имел разрешения координационного центра на их перемещение.
Апелляцию нарушителя не удовлетворили
Правоохранители составили протокол об админправонарушении, а материалы дела направлены в суд. Украинца признали виновным и наложили штраф с конфискацией.
Мужчина не согласился с решением суда первой инстанции, поэтому подал апелляционную жалобу. Впрочем, 16 апреля 2021 года ее отклонил Луганский апелляционный суд.
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