Українець намагався незаконно перевезти гроші через лінію розмежування на окупованій Луганщині. 150 тисяч доларів, які у нього конфісували, надійдуть до державного бюджету.

Відповідну постанову 1 лютого ухвалив Станично-Луганський районний суд. Тож тепер до державного бюджету надійде понад 4 мільйонів гривень.

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Подробиці про інцидент

Він трапився ще у грудні 2020 року на КПВВ "Станиця Луганська". 150 тисяч доларів українець заховав у подвійному дні своєї багажної сумки.

У чоловіка не було документів, які підтверджують походження грошей. Він також не мав дозволу координаційного центру на їхнє переміщення.

Що саме порушив чоловік Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановило граничні норми перевезення готівки через лінію розмежування з окупованих територій. Якщо сума не перевищує 50 000 гривень, гроші можна перевозити на контрольовані Україною території без документів про їхнє походження. Це стосується й еквівалентної сумі в іноземній валюті.

Якщо ж ця сума перевищує 50 000 гривень або еквівалент в іноземній валюті, переміщення готівки потрібно погоджувати з представниками координаційного центру.

Апеляцію порушника не задовольнили

Правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення, а матеріали справи направлено до суду. Українця визнали винним та наклали штраф з конфіскацією.

Чоловік не погодився з рішенням суду першої інстанції, тому подав апеляційну скаргу. Втім, 16 квітня 2021 року її відхилив Луганський апеляційний суд.