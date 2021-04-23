Українець намагався вивезти з окупованого Донбасу 150 тисяч доларів: їх конфіскували
Українець намагався незаконно перевезти гроші через лінію розмежування на окупованій Луганщині. 150 тисяч доларів, які у нього конфісували, надійдуть до державного бюджету.
Джерело:фейсбук ООС
Відповідну постанову 1 лютого ухвалив Станично-Луганський районний суд. Тож тепер до державного бюджету надійде понад 4 мільйонів гривень.
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Подробиці про інцидент
Він трапився ще у грудні 2020 року на КПВВ "Станиця Луганська". 150 тисяч доларів українець заховав у подвійному дні своєї багажної сумки.
У чоловіка не було документів, які підтверджують походження грошей. Він також не мав дозволу координаційного центру на їхнє переміщення.
Апеляцію порушника не задовольнили
Правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення, а матеріали справи направлено до суду. Українця визнали винним та наклали штраф з конфіскацією.
Чоловік не погодився з рішенням суду першої інстанції, тому подав апеляційну скаргу. Втім, 16 квітня 2021 року її відхилив Луганський апеляційний суд.
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