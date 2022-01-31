Пограничники осмотрели вещи мужчины и нашли 5 патронов калибра 7,62 миллиметра и гильзу.
Читайте также Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков в Черном море
Мужчиной будет заниматься полиция
Далее украинца передали в правоохранительные органы. Усматривают нарушение по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Проводят следственные действия.
Кстати, похожий случай был в начале года. Пограничники Львовского отряда 2 января нашли патроны у мужчины, который хотел пересечь границу с Польшей. Он прятал их в бардачке машины.
Краденое оружие из Крыма нашли в Авдеевке
В октябре 2021 года в Авдеевке в гараже нашли целый арсенал оружия:
- 60 гранат Ф-1,
- 36 гранат РГД,
- более 100 мин,
- 10 ручных противотанковых гранатометов,
- установку противотанковой управляемой ракеты,
- почти 14 тысяч патронов различного калибра.
Оказалось, что вооружение вывезли из оккупированного Крыма. Оно было краденым. Впоследствии весь арсенал передали на экспертизу.