Инцидент произошел на перевале Поп Иван Мармарошский с румынской стороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду", что ссылается на заявление спасателей.
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Что известно об исчезновении украинца в Карпатах
40-летний украинец уже несколько дней находится на перевале Поп Иван Мармарошский со стороны Румынии.
Украинец позвонил по номеру 112 с просьбой о помощи, утверждая, что не может ориентироваться на местности, не имеет запасов пищи и воды,
– говорят спасатели.
Мужчине посоветовали остаться на месте, после чего на поиски отправилась первая группа быстрого реагирования SPJ Salvamont Maramures.
Напомним, Иштван Цап из Ужгорода совершил экстремальный поход в Карпаты, пройдя 60 километров по Черногорскому хребту без палатки и термоодеяла. Он поднялся на Говерлу ночью в условиях сильного ветра и метели.