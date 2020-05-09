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Украинец завоевал золото фотоконкурса за фотографию с марша "Нет капитуляции"

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Украинский фотограф Андрей Дубчак завоевал престижную награду
Украинский фотограф Андрей Дубчак завоевал престижную награду / info-profi.net

Военный репортер издания "Радио Свобода" Андрей Дубчак завоевал золотую награду в фотоконкурсе LifePressPhoto. Золотую медаль принесла фотография с марша "Нет капитуляции!", который состоялся в Киеве 14 октября 2019 года.

Андрей Дубчак стал победителем в номинации "Горячие новости" (одиночное фото), отмечается на сайте LifePressPhoto.

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Фотография имеет название "Мы-есть!", а на ней изображены лишь ноги ветерана войны. Точнее даже не ноги, а протезы на их месте. В руках он несет образ Матери Божьей – берегини Карпатской сечи.

Ми - є! фото з маршу
Мы – есть! (фотография с марша "Нет капитуляции!") / автор Андрей Дубчак

К слову, третье место в этой же номинации тоже получил украинский фотограф. Сергей Гудак получил бронзу за фото "на грани".

На фото в старой больнице изображена бабушка, которая молится, а рядом с ней врач в защитном костюме от коронавируса.

На межі (фото з української лікарні)
"На грани" (фотография из украинской больницы) / автор фото Сергей Гудак

Интересно, что для Андрея Дубчака это уже не первая международная награда. В 2013 году он стал победителем конкурса Lovie Awards за видео с "елки" на Революции Достоинства.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Ветераны Протесты Новости Украины
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