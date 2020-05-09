Українець виборов золото фотоконкурсу за світлину з маршу "Ні капітуляції"

Воєнний репортер видання "Радіо Свобода" Андрій Дубчак виборов золоту нагороду у фотоконкурсі LifePressPhoto. Золоту медаль принесла світлина з маршу "Ні капітуляції!", який відбувся у Києві 14 жовтня 2019 року.

Андрій Дубчак став переможцем у номінації "Гарячі новини" (одиночне фото), зазначається на сайті LifePressPhoto.

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Світлина має назву "Ми – є!", а на ній зображені лише ноги ветерана війни. Точніше навіть не ноги, а протези на їхньому місці. У руках він несе образ Матері Божої – берегині Карпатської січі.



Ми – є! (світлина з маршу "Ні капітуляції!") / автор Андрій Дубчак

До слова, третє місце у цій же номінації теж отримав український фотограф. Сергій Гудак отримав бронзу за фото "На межі".

На світлині у старій лікарні зображена бабуся, яка молиться, а поряд з нею лікарка у захисному костюмі від коронавірусу.



"На межі" (світлина з української лікарні) / автор фото Сергій Гудак

Цікаво, що для Андрія Дубчака це вже не перша міжнародна нагорода. У 2013 році він став переможцем конкурсу Lovie Awards за відео з "ялинки" на Революції Гідності.