Українець виборов золото фотоконкурсу за світлину з маршу "Ні капітуляції"
Воєнний репортер видання "Радіо Свобода" Андрій Дубчак виборов золоту нагороду у фотоконкурсі LifePressPhoto. Золоту медаль принесла світлина з маршу "Ні капітуляції!", який відбувся у Києві 14 жовтня 2019 року.
Андрій Дубчак став переможцем у номінації "Гарячі новини" (одиночне фото), зазначається на сайті LifePressPhoto.
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Світлина має назву "Ми – є!", а на ній зображені лише ноги ветерана війни. Точніше навіть не ноги, а протези на їхньому місці. У руках він несе образ Матері Божої – берегині Карпатської січі.
Ми – є! (світлина з маршу "Ні капітуляції!") / автор Андрій Дубчак
До слова, третє місце у цій же номінації теж отримав український фотограф. Сергій Гудак отримав бронзу за фото "На межі".
На світлині у старій лікарні зображена бабуся, яка молиться, а поряд з нею лікарка у захисному костюмі від коронавірусу.
"На межі" (світлина з української лікарні) / автор фото Сергій Гудак
Цікаво, що для Андрія Дубчака це вже не перша міжнародна нагорода. У 2013 році він став переможцем конкурсу Lovie Awards за відео з "ялинки" на Революції Гідності.