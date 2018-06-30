Украинец хотел перегнать в Россию семь лошадей / Фото из открытых источников

Неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины. Мужчина пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей.