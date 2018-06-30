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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинец хотел перегнать в Россию семь лошадей: фото

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Украинец хотел перегнать в Россию семь лошадей
Украинец хотел перегнать в Россию семь лошадей / Фото из открытых источников

Неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины. Мужчина пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Мужчина не смог предъявить никаких документов, удостоверяющих личность. Однако впоследствии личность правонарушителя была установлена. Им оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района", – сообщили пограничники.

 

Теги: Новости Украины мир животных Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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