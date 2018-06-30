Українець хотів перегнати до Росії семеро коней: фото

Неподалік від державного кордону в районі населеного пункту Комарівка військовослужбовці затримали громадянина України. Чоловік намагався незаконно перегнати до Росії 7 коней.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. Читайте також: Напад на прикордонників на Буковині: з’явилося відео інциденту "Чоловік не зміг пред'явити жодних документів, що посвідчують особу. Проте згодом особу правопорушника було встановлено. Ним виявився 50-річний житель одного з населених пунктів Глухівського району", – повідомили прикордонники.