Українець хотів перегнати до Росії семеро коней: фото
Неподалік від державного кордону в районі населеного пункту Комарівка військовослужбовці затримали громадянина України. Чоловік намагався незаконно перегнати до Росії 7 коней.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
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"Чоловік не зміг пред'явити жодних документів, що посвідчують особу. Проте згодом особу правопорушника було встановлено. Ним виявився 50-річний житель одного з населених пунктів Глухівського району", – повідомили прикордонники.
Джерело: 24 Канал
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