Напад на прикордонників на Буковині: з’явилося відео інциденту

У мережі з'явився відеозапис зіткнення між прикордонним загоном в Чернівецькій області та групою місцевих жителів, які, ймовірно, брали участь у спробі контрабанди цигарок у вівторок, 19 червня.

Про це повідомляє ТСН.

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На відео зафіксовано словесну перепалку між групою місцевих чоловіків і прикордонниками, які здійснюють попереджувальні постріли в повітря, а потім – по ногах одного з учасників конфлікту. Також чутно, що працівники прикордонної служби звинувачують чоловіків у нападі та агресії, а ті у відповідь обурюються нібито незаконним перебуванням прикордонників на території села та тим, що вони не показали свої документи.

Відео нападу на прикордонників. Увага! Запис містить ненормативну лексику 18+

За офіційною інформацією, 19 червня прикордонники Сторожинецького району Чернівецької області патрулювали кордон, коли їм надійшло повідомлення про можливе правопорушення. Загін виїхав н зазначене місце і дійсно виявив, що близько 20 осіб намагалися перевезти на вантажівці через кордон партію цигарок.

Побачивши правоохоронців, невідомі спробували втекти. Працівники ДПСУ почали їх переслідувати, однак дорогу їм перегородив трактор і близько 20 місцевих жителів. Останні зупинили прикордонників і почали їм погрожувати.