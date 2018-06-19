На Буковині невідомі напали на прикордонний патруль

У Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Щоб захиститися прикордонникам довелось застосувати зброю.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

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"Під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували", – йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників. Наразі поранений доставлений до місцевої лікарні. Йому надано першочергову медичну допомогу.

Завдяки діям резервів прикордонного підрозділу у взаємодії з підрозділами Національної поліції ситуацію локалізовано. З метою стабілізації обстановки на державному кордоні організовано та проводиться комплекс додаткових оперативно-профілактичних заходів

– додали у відомстві.

Про ситуацію поінформовано Національну поліцію та інші правоохоронні органи.