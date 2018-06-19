19:16
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Буковині невідомі напали на прикордонний патруль

137 Читать новость на русском
Прикордонний наряд
Прикордонний наряд / dpsu.gov.ua

У Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Щоб захиститися прикордонникам довелось застосувати зброю.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Читайте також: У стелі та у валізах: прикордонники розповіли, як зловмисники перевозять контрабандні сигарети

"Під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували", – йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників. Наразі поранений доставлений до місцевої лікарні. Йому надано першочергову медичну допомогу.

Завдяки діям резервів прикордонного підрозділу у взаємодії з підрозділами Національної поліції ситуацію локалізовано. З метою стабілізації обстановки на державному кордоні організовано та проводиться комплекс додаткових оперативно-профілактичних заходів
– додали у відомстві.

Про ситуацію поінформовано Національну поліцію та інші правоохоронні органи.

Теги: Новини України Поліція Держприкордонслужба Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сьогодні, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 477
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сьогодні, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 1441
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 515
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 718
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 2151
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук