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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У стелі та у валізах: прикордонники розповіли, як зловмисники перевозять контрабандні сигарети

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Прикордонники виявили вісім великих валіз, запакованих тисячами пачок сигарет
Прикордонники виявили вісім великих валіз, запакованих тисячами пачок сигарет / Фото Держприкордонслужби

Прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею черговий раз виявили сховок із контрабандними сигаретами. Цього разу вісім великих валіз, запакованих тисячами пачок сигарет, виявили у стелі санвузлів вагонів поїзда .

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. 

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"Товар спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда "Київ-Перемишель", – зазначають прикордонники. 

Власників валіз з сигаретами виявлено не було. Всього правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів. Їх буде передано працівникам ДФС.


Власників валіз з сигаретами виявлено не було


Правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів
 

Теги: Новини України Держприкордонслужба контрабанда
Джерело: 24 Канал
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