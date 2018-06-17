У стелі та у валізах: прикордонники розповіли, як зловмисники перевозять контрабандні сигарети
Прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею черговий раз виявили сховок із контрабандними сигаретами. Цього разу вісім великих валіз, запакованих тисячами пачок сигарет, виявили у стелі санвузлів вагонів поїзда .
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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"Товар спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла у міжстельових просторах чотирьох санвузлів вагонів поїзда "Київ-Перемишель", – зазначають прикордонники.
Власників валіз з сигаретами виявлено не було. Всього правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів. Їх буде передано працівникам ДФС.
Власників валіз з сигаретами виявлено не було
Правоохоронці нарахували 6060 пачок тютюнових виробів
Джерело: 24 Канал
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