В потолке и в чемоданах: пограничники рассказали, как злоумышленники перевозят контрабандные сиг

Пограничники Львовского отряда на границе с Польшей очередной раз обнаружили тайник с контрабандными сигаретами. На этот раз восемь больших чемоданов, упакованных тысячами пачек сигарет обнаружили в потолке санузлов вагонов поезда .

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Товар совместная погранично-таможенная обзорная группа нашла в межпотолочных просторах четырех санузлов вагонов поезда "Киев-Перемишель", – отмечают пограничники.

Владельцев чемоданов с сигаретами обнаружено не было. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Их будет передано работникам ДФС.



Владельцев чемоданов с сигаретами обнаружено не было