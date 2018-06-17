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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В потолке и в чемоданах: пограничники рассказали, как злоумышленники перевозят контрабандные сиг

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Пограничники обнаружили восемь больших чемоданов, упакованных тысячами пачек сигарет
Пограничники обнаружили восемь больших чемоданов, упакованных тысячами пачек сигарет / Фото Госпогранслужбы

Пограничники Львовского отряда на границе с Польшей очередной раз обнаружили тайник с контрабандными сигаретами. На этот раз восемь больших чемоданов, упакованных тысячами пачек сигарет обнаружили в потолке санузлов вагонов поезда .

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Товар совместная погранично-таможенная обзорная группа нашла в межпотолочных просторах четырех санузлов вагонов поезда "Киев-Перемишель", – отмечают пограничники.

Владельцев чемоданов с сигаретами обнаружено не было. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Их будет передано работникам ДФС.


Владельцев чемоданов с сигаретами обнаружено не было


Правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий
 

Теги: Новости Украины контрабанда Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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