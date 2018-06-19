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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Буковине неизвестные напали на пограничный патруль

52 Читати новину українською
Пограничный наряд
Пограничный наряд / dpsu.gov.ua

В Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд. Чтобы защититься пограничникам пришлось применить оружие.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

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"Во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд. Пограничники вынуждены были защищаться, ведь на мирные уговоры прекратить незаконные действия неизвестные не реагировали", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. Сейчас раненый доставлен в местную больницу. Ему предоставлена первоочередная медицинская помощь.

Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе организован и проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий
– добавили в ведомстве.

О ситуации проинформированы Национальная полиция и другие правоохранительные органы.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Черновцов Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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