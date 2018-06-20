13:46
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Луценко хоче запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

494 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / https://www.rbc.ua/

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про ганебну і неприпустиму ситуацію в Україні та закликав ввести кримінальне покарання за незаконний перетин кордону.

Про це Юрій Луценко написав у Facebook.

Читайте також: У стелі та у валізах: прикордонники розповіли, як зловмисники перевозять контрабандні сигарети

Так він відреагував на вчорашній інцидент з прикордонниками, що трапився за кілька кілометрів від кордону з Румунією. Близько 10 осіб незаконно везли за кордон партію цигарок. Правоохоронці почали переслідувати порушників біля села Красноїльск Чернівецькій області. На них зі зброєю напала група з 20 місцевих мешканців. Після попередження прикордонники вистрілили по ногах одного з контрабандистів. 

Це ганебно і неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин Держкордону. Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх "ихтамнету", які воюють на стороні ЛНР/ДНР.
Саме ця норма має охолодити засліплені грошима очі контрабандистів,
– написав Юрій Луценко.

Як відомо, зараз за незаконний перетин кордону можуть стягнути лише штраф до 8,5  тисяч гривень або накласти адміністративний арешт до 15 діб. Кримінальну відповідальність за таке порушення скасували у 2012 році.

Нагадаємо, у Чернівецькій області група невідомих у кількості до 20 осіб спробували напасти на прикордонний наряд. Щоб захиститися прикордонникам довелось застосувати зброю.

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Законопроект Юрій Луценко Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1421
Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
сьогодні, 10:06 Майбутнє за сучасними видами транспорту, – Омелян про Hyperloop
542
Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
сьогодні, 13:05 Крафтові настоянки: як 200 років тому в Україні зародилося унікальне ремесло
133
Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 09:30 Дивна пожежа, смерть наркомана і каяття зіркового хулігана – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
535
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сьогодні, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1251
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук