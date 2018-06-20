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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Луценко хочет ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

648 Читати новину українською
Юрий Луценко
Юрий Луценко / https://www.rbc.ua/

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о позорной и недопустимой ситуации в Украине, и призвал ввести уголовное наказание за незаконное пересечение границы.

Об этом Юрий Луценко написал в Facebook.

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Так он отреагировал на вчерашний инцидент с пограничниками, который произошел за несколько километров от границы с Румынией. Около 10 человек незаконно везли через границу партию сигарет. Правоохранители начали преследовать нарушителей возле села Красноильск Черновицкой области. На них с оружием напала группа из 20 местных жителей. После предупреждения пограничники выстрелили по ногам одного из контрабандистов.

Это позорно и недопустимо, когда страна в войне не имеет уголовной ответственности за нелегальное пересечение Госграницы. Сама эта норма отменена во времена Януковича, могла бы стать основанием преследования всех "ихтамнет", которые воюют на стороне ЛНР/ДНР.
Именно эта норма должна охладить ослепленные деньгами глаза контрабандистов,
– написал Юрий Луценко.

Как известно, сейчас за незаконное пересечение границы могут взыскать только штраф до 8,5 тысяч гривен или наложить административный арест до 15 суток. Уголовную ответственность за такое нарушение отменили в 2012 году.

Напомним, в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попыталась напасть на пограничный наряд. Чтобы защититься пограничникам пришлось применить оружие.

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект Госпогранслужба Юрий Луценко Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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