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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Нападение на пограничников на Буковине: появилось видео инцидента

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Пограничный наряд
Пограничный наряд / Фото из открытых источников

В сети появилась видеозапись столкновения между пограничным отрядом в Черновицкой области и группой местных жителей, которые, вероятно, участвовали в попытке контрабанды сигарет во вторник, 19 июня.

Об этом сообщает ТСН.

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На видео зафиксирована словесная перепалка между группой местных мужчин и пограничниками, осуществляющих предупредительные выстрелы в воздух, а затем – по ногам одного из участников конфликта. Также слышно, что работники пограничной службы обвиняют мужчин в нападении и агрессии, а те в ответ возмущаются якобы незаконным пребыванием пограничников на территории села и тем, что они не показали свои документы.

Видео нападения на пограничников. Внимание! Запись содержит ненормативную лексику 18+

По официальной информации, 19 июня пограничники Сторожинецкого района Черновицкой области патрулировали границу, когда им поступило сообщение о возможном правонарушении. Отряд выехал на указанное место и действительно обнаружил, что около 20 человек пытались перевезти на грузовике через границу партию сигарет.

Увидев правоохранителей, неизвестные попытались скрыться. Работники ГПСУ начали их преследовать, однако дорогу им преградил трактор и около 20 местных жителей. Последние остановили пограничников и начали им угрожать.

Теги: Новости Украины контрабанда Новости Черновцов Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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