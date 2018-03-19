Украинец изготовил детализированную железнодорожную станцию только из спичек: видео

37-летний Виктор Шуляренко из Коростеня недавно установил рекорд благодаря изготовлению целой железнодорожной станции с локомотивами, вагонами, вокзалом и даже электролиниями из спичек.

Будущий локомотив – работа ювелирная. В окошках можно рассмотреть место машиниста, пульты, пассажирские сиденья. По специальности человек радиомеханик, а моделированием начал заниматься десять лет назад. Сначала на заказ мастерил из спичек дома и церкви, а затем принялся делать поезда.

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Лишь один тепловоз он мастерил почти полгода. На него ушло полтысячи гривен и несколько тысяч коробок спичек.

Работу мастера оценили. Его спичечный поезд внесли в Книгу рекордов Украины. Сейчас все желающие могут увидеть его в местной библиотеке Коростеня.

А вскоре коллекция мастера пополнится еще несколькими тепловозами – они почти готовы.

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