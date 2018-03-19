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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець виготовив деталізовану залізничну станцію лише із сірників: відео

09:38, сьогодні 257 Читать новость на русском

37-річний Віктор Шуляренко з Коростеня нещодавно встановив рекорд завдяки виготовленню цілої залізничної станції із локомотивами, вагонами, вокзалом та навіть електролініями із сірників.

Майбутній локомотив – робота ювелірна. У віконцях можна роздивитися місце машиніста, пульти, пасажирські сидіння. За фахом чоловік радіомеханік, а моделюванням почав займатись десять років тому. Спочатку на замовлення майстрував із сірників будинки та церкви, а потім взявся робити поїзди.

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Лише один тепловоз він майстрував майже півроку. На нього пішло півтисячі гривень та кілька тисяч коробок сірників.

Роботу майстра оцінили. Його сірниковий потяг внесли до Книги рекордів Україні. Зараз усі охочі можуть побачити його у місцевій бібліотеці Коростеня.

А незабаром колекція майстра поповниться ще декількома тепловозами – вони майже готові.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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