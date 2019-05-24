Украинец Лесь Панчишин, который удивил весь мир своими картинами

Всего за несколько лет своей творческой деятельности Лесь Панчишин успел удивить мир своими картинами, а ценители искусства охотятся за его работами. Он молодой, амбициозный и талантливый, а успех ему принесло простое правило быть другим.

Об обучении

– Я вообще рисовал постоянно, так же как все дети. И мне понравилось то, что мама увидела, что это мне удается и подала идею, чтобы отдать меня в художественную школу.

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– В колледже я поступил на керамику, хотя всю жизнь я знал, что хочу стать живописцем. Поступление в колледж для меня это все-таки была свобода, творчество. Однако, как-никак, это академическая школа – колледж имени Ивана Труша и доходит до того, что ты просто делаешь так, как все.

– Я помню, что я Давиду сделал зеленые глаза. А он был из гипса, там все бело-серое и все на нюансах, цвета чуть-чуть. После этого у меня начался какой-то такой момент, что мне хотелось делать наперекор тем правилам, которые должны быть.



Лесь Панчишин

– Я сначала думал и ждал, что мной кто-то будет заниматься. Этого не случалось, пока я писал. Конечно, ответа никакого не получил. И это в один момент расхолаживает, а в другой момент оно злит и ты думаешь, да как же, почему, я же могу.

– Был момент, я смотрел в сюжете в новостях об открытии SLAVA FROLOVA-GROUP в Киеве о создании такого проекта. Я сразу нашел их в Facebook, написал на почту. Совсем не много прошло времени и мне ответили, что им понравились мои работы. Для меня уже был минимальный такой знак – что это кому-то тоже интересно.

О картинах

– Я сам монтирую свои выставки, потому что сразу вижу, как они будут сочетаться. Новая серия будет о быках, я продолжаю свою серию анималистики. Мне хочется показать сильную энергетику активности.



Картина с новой выставки Леся Панчишина

– В новой выставке будет работа, на которой будет отражено мое тело. Это было очень интересно, холодно и затратно на материалы. При неудачной попытке нужно было сразу все смывать и начинать заново – это очень много времени.



Картина Леся Панчишина, которую он нарисовал своим телом

– Никто не мог поверить, что у меня получается. Был момент даже у меня дома, когда мой преподаватель спрашивает: что, это, продается? С таким типа скепсисом. А я говорю: ну да, продается.

– Когда я продал свои первые работы за нормальные суммы. Это те же деньги, что можно купить крутую гитару и тогда уже папа перестал мне советовать, перестал дорисовывать.

О сотрудничестве с галереями

– Первые попытки сотрудничества были очень смешные. Я приходил, говорил, на тебя смотрели так: ну что за малой какой пришел. В моем случае – это была настойчивость, если ты не будешь о себе рассказывать, то как о тебе кто-то узнает? Как о тебе узнает арт-диллер? Начнут ли тебя слушать вообще, начнут ли с тобой говорить.

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– Я был участником проекта Ukraine EXISTS, который был в Нью-Йорке, представленный в здании ООН. И дошло до того, что через два года после той выставки удалось организовать выставку в Украинском национальном музее Чикаго.



Работы Леся Панчишина

– Все очень долго тянулось, настолько, что уже не было времени отправить эти картины. Мы поехали в "Эпицентр", купили пластмассовую трубу, по которой вода стекает. Она была один метр пятьдесят сантиметров в высоту. Она выглядела просто, как ракетница. И в тот момент, когда я заезжал в аэропорт, все смотрели на меня. Оно еще и перемотано было и выглядело страшно. После того была выставка в институте в Нью-Йорке. Я понял, что это надо сделать.

– Там выставки проходят максимально успешно, на мой взгляд. Потому что были удачные продажи, и хорошие отзывы, и мы сразу забронировали дату на год вперед. И уже 4 октября в Чикаго можно будет снова встретиться.

Об успехе

– Я не хотел стать известным в 40-50 лет. Вот уже есть время, уже есть момент, я работаю, я выставляю работы и продаю их. Я уже должен работать над тем и прилагать максимум усилий, чтобы становиться известным уже сейчас.

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– Достигая какой-то цели, ставьте следующую. Идите к ним, работайте над собой и в первую очередь развивайте себя, показывайте себя, потому что о вас никто не будет знать. Мечтайте и у вас всё получится. Идите только вперед.