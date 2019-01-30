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      Украинец Макс Поляков отправит в космос частную ракету-носитель

      21 Читати новину українською
      Макс Поляков і Петро Порошенко на дніпровському виробництві Firefly
      Макс Поляков і Петро Порошенко на дніпровському виробництві Firefly

      Запуск запланирован на вторую половину 2019 года.

      Украинский бизнесмен и инвестор Макс Поляков во время форума "От Крут до Брюсселя" пригласил президента Украины Петра Порошенко на исторический запуск первой украинской частной ракеты-носителя.

      Напомним, в 2017 году основатель фонда Noosphere Ventures Макс Поляков выкупил близкую к банкротству американскую аэрокосмическую компанию FireFly Space Systems. Украинским законодательством определена государственная монополия на космические запуски. Поэтому главный офис Firefly Aerospace остался в Остине, штат Техас. В украинском Днепре с мая 2018 года работает исследовательский центр.

      В настоящее время Firefly Aerospace завершает разработку двух легких ракет – FireFly Alpha и Beta. Они рассчитаны на доставку в космос до 1 и 4 тонн груза соответственно. Первой стартует FireFly Alpha, запуск состоится до конца этого года. По мнению Макса Полякова, это важный шаг в развитии космической отрасли в Украине и идеи "нового космоса" – доступного максимальному числу стартапов, предприятий и граждан.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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