Украинец Макс Поляков отправит в космос частную ракету-носитель

Запуск запланирован на вторую половину 2019 года.

Украинский бизнесмен и инвестор Макс Поляков во время форума "От Крут до Брюсселя" пригласил президента Украины Петра Порошенко на исторический запуск первой украинской частной ракеты-носителя.

Напомним, в 2017 году основатель фонда Noosphere Ventures Макс Поляков выкупил близкую к банкротству американскую аэрокосмическую компанию FireFly Space Systems. Украинским законодательством определена государственная монополия на космические запуски. Поэтому главный офис Firefly Aerospace остался в Остине, штат Техас. В украинском Днепре с мая 2018 года работает исследовательский центр.

В настоящее время Firefly Aerospace завершает разработку двух легких ракет – FireFly Alpha и Beta. Они рассчитаны на доставку в космос до 1 и 4 тонн груза соответственно. Первой стартует FireFly Alpha, запуск состоится до конца этого года. По мнению Макса Полякова, это важный шаг в развитии космической отрасли в Украине и идеи "нового космоса" – доступного максимальному числу стартапов, предприятий и граждан.