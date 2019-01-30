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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українець Макс Поляков відправить в космос приватну ракету-носій

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      Макс Поляков і Петро Порошенко на дніпровському виробництві Firefly
      Макс Поляков і Петро Порошенко на дніпровському виробництві Firefly

      Запуск запланований на другу половину 2019 року.

      Український бізнесмен та інвестор Макс Поляков під час форуму "Від Крут до Брюсселя" запросив президента України Петра Порошенка на історичний запуск першої української приватної ракети-носія.

      Нагадаємо, в 2017 році засновник фонду Noosphere Ventures Макс Поляков викупив близьку до банкрутства американську аерокосмічну компанію FireFly Space Systems. Українським законодавством визначено державну монополію на космічні запуски. Тому головний офіс Firefly Aerospace залишився в Остіні, штат Техас. В українському Дніпрі з травня 2018 року працює дослідницький центр.

      У даний час Firefly Aerospace завершує розробку двох легких ракет - FireFly Alpha і Beta. Вони розраховані на доставку в космос до 1 і 4 тонн вантажу відповідно. Першою стартує FireFly Alpha, запуск відбудеться до кінця цього року. На думку Макса Полякова, це важливий крок у розвитку космічної галузі в Україні та ідеї "Нового космосу" – доступного максимальному числу стартапів, підприємств і громадян.

       

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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