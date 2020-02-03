Украинец побил и покусал поляка в Варшаве: что известно об инциденте

28-летнего гражданина Украины в окрестностях Варшавы задержали за разбой. Украинец пытался отобрать у поляка телефон, а при этом кричал, что ему плохо, потому что его отравили.

Украинец напал на поляка, требуя отдать смартфон стоимостью примерно 30 тысяч гривен. Благодаря помощи неравнодушных свидетелей, напавшего задержали. Инцидент произошел вечером 29 января, пишет пресс-служба польской полиции .

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Впоследствии полиция выяснила, что задержанный мужчина работает в ресторане неподалеку.

Почему украинец напал на поляка: объяснение напавшего

Коллеги, сказал напавший, накормили его отравленной пищей . Ему стало плохо, когда вышел с работы. А на улице как раз стоял прохожий и разговаривал по телефону.

Полиции задержанный мужчина пояснил, что телефон ему нужен был для вызова скорой помощи – мол, надо было спасаться. Об этом украинец попросил прохожего, вежливо объяснив свою проблему.

А вот владелец телефона на такую просьбу отреагировал негативно: телефон дать отказался и сказал, что у него разрядился аккумулятор.

Этот ответ разозлил украинца и он набросился на поляка, бил его кулаками, ногами, и покусал руки . Неравнодушные свидетели инцидента подбежали и оттащили нападавшего.

Заметим, что полиция вызвала медиков, и те во время осмотра не обнаружили у задержанного мужчины признаков каких-то заболеваний.

Теперь украинца посадили под стражу, пока идет следствие. Согласно польскому законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.