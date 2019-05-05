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      Украинец погиб на горе Эльбрус – российские спасатели

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      Украинский альпинист погиб на Эльбрусе
      Украинский альпинист погиб на Эльбрусе / Иллюстративное фото

      Украинский альпинист потерял сознание и умер во время восхождения на гору Эльбрус - самую высокую в России. Спасатели эвакуируют тело 34-летнего украинца.

      Сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 3500 метров над уровнем моря потерял сознание человек, поступило 5 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР.

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      По предварительным данным, альпинист не подает признаков жизни. На данный момент Украина официально не подтвердила, действительно ли погибший на Эльбрусе был украинцем.

      Для эвакуации альпиниста отправились 14 спасателей.

      Что известно о горе Эльбрус?
      Эльбрус – высочайшая вершина Кавказского хребта и России (5642 метра над уровнем моря). Она расположена на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Поскольку граница между Европой и Азией до конца неопределена, нередко Эльбрус называют также высочайшей европейской горной вершиной. Восхождение на Эльбрус – только для опытных туристов с хорошей физической подготовкой и сильной мотивацией.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости России Путешествия Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 канал
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