Российские города – лидеры списка самых экстремальных в мире для туризма

Российские Якутск, Оймякон и Верхоянск возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов. Рейтинг составили аналитики испанской газеты El Pais.

Якутск попал в этот рейтинг, потому что отличается максимально экстремальным климатом. Зимой там температура воздуха опускается до -40 градусов, а летом может достигать 29 градусов. Именно поэтому в город редко приезжают туристы, а местные жители испытывают серьезные жизненные трудности.

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При этом Якутск – региональный центр и одновременно важный культурный, научный и экономический центр Сибири.

В экстремальные места на Земле попало и якутское село Оймякон. Там в 1926 году температура воздуха достигла отметки -71,2 градуса. В этом селе живет много пожилых россиян.



Фото из зимнего якутского села Оймякон

Еще один якутский город Верхоянск вошел в список из-за рекордных температурных перепадов. В частности, самая низкая зафиксирована там температура составила -69,8 градуса, а самая высокая – +37 градусов. Верхоянск внесли в Книгу рекордов Гиннеса как город с самыми резкими перепадами температур.



Верхоянск

Самый жаркий из городов мира – мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура достигала +59,5 градусов.



Сан-Луис-Рио-Колорадо

Самым труднодоступным городом на Земле признали перуанский шахтерский город Ла-Ринконада. Он расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря. Издание называет жизнь в городе вечной мерзлоты непростой. При этом Ла-Ринконада привлекает множество лыжников и любителей альпинизма.

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Ла-Ринконада

В список самых низко расположенных в мире городов попали израильские Иерихон и Табха (более 200 метров ниже уровня моря).



Иерихон

Самым отдаленным в мире городом назвали город-остров Адак в группе Алеутских островов.



Адак