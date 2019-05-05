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      Российские города – лидеры списка самых экстремальных в мире для туризма

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      Якутск – один из самых экстремальных в мире городов для туризма
      Якутск – один из самых экстремальных в мире городов для туризма / Фото из открытых источников

      Российские Якутск, Оймякон и Верхоянск возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов. Рейтинг составили аналитики испанской газеты El Pais.

      Якутск попал в этот рейтинг, потому что отличается максимально экстремальным климатом. Зимой там температура воздуха опускается до -40 градусов, а летом может достигать 29 градусов. Именно поэтому в город редко приезжают туристы, а местные жители испытывают серьезные жизненные трудности.

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      При этом Якутск – региональный центр и одновременно важный культурный, научный и экономический центр Сибири.

      В экстремальные места на Земле попало и якутское село Оймякон. Там в 1926 году температура воздуха достигла отметки -71,2 градуса. В этом селе живет много пожилых россиян.

      Оймякон Росія фото зима мороз
      Фото из зимнего якутского села Оймякон

      Еще один якутский город Верхоянск вошел в список из-за рекордных температурных перепадов. В частности, самая низкая зафиксирована там температура составила -69,8 градуса, а самая высокая – +37 градусов. Верхоянск внесли в Книгу рекордов Гиннеса как город с самыми резкими перепадами температур.

      Верхоянськ Росія мороз зима фото
      Верхоянск

      Самый жаркий из городов мира – мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо, где максимальная температура достигала +59,5 градусов.

      Сан-Луїс-Ріо-Колорадо
      Сан-Луис-Рио-Колорадо

      Самым труднодоступным городом на Земле признали перуанский шахтерский город Ла-Ринконада. Он расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря. Издание называет жизнь в городе вечной мерзлоты непростой. При этом Ла-Ринконада привлекает множество лыжников и любителей альпинизма.

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      Ла-Рінконада
      Ла-Ринконада

      В список самых низко расположенных в мире городов попали израильские Иерихон и Табха (более 200 метров ниже уровня моря).

      Єрихон Іхраїль найнижче місто
      Иерихон

      Самым отдаленным в мире городом назвали город-остров Адак в группе Алеутских островов.

      місто-острів Адак найвіддаленіше місто у світі
      Адак

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