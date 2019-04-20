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      Названы страны, которые потеряли и увеличили свою популярность

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      Рейтинг стран, которые потеряли и увеличили свою популярность за последние 10 лет
      Рейтинг стран, которые потеряли и увеличили свою популярность за последние 10 лет / Фото из открытых источников

      Египет возглавил антирейтинг стран, которые потеряли свою популярность за последние 10 лет. Количество поисковых запросов о стране за это время снизилось на 84,8%.

      Рейтинг стран и городов, популярность которых больше всего выросла и упала за последние 10 лет, составил журнал Lonely Planet. Авторы проанализировали статистику поисковых запросов Google Trends с 2009 по 2019 годы.

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      Єгипет рейтинг міст світу, які стратили свою популярність за 10 років
      Египет потерял свою популярность

      Страны, которые потеряли популярность:

      • Египет – -84,8% поисковых запросов;
      • Тунис – -71,2%;
      • Турция – -67,04%;
      • Франция – -54,34%;
      • Бразилия – -49,46%;
      • Доминиканская республика;
      • Пуэрто-Рико;
      • Австралия;
      • Болгария;
      • Ирландия.

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      Страны, которые увеличили свою популярность:

      • Филиппины – эту страну пользователи искали на 170,45% чаще;
      • Южная Корея – +76,11% поисковых запросов;
      • Саудовская Аравия – +56,41%;
      • Казахстан – +47,83%;
      • Нидерланды – +43,17%;
      • Тайвань;
      • Польша;
      • Бахрейн;
      • Камбоджа;
      • Индия.

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      Что касается городов, популярность которых сильно просела за 10 лет, то этот антирейтинг возглавил Шарм-эль-Шейх (-91,47%). Все из-за революции в Египте и террористической угрозе. Тем не менее, в последнее время туристический поток в эту страну начал медленно восстанавливаться.

      Шарм-ель-Шейх втратив свою популярність Єгипет рейтинги
      Шарм-ель-Шейх

      Рейтинг городов мира, которые потеряли свою популярность:

      • Шарм-эль-Шейх – -91,47% поисковых запросов;
      • Санкт-Петербург – -79,65%;
      • Каир – -74,67%;
      • Лас-Вегас – -60,13%;
      • Варна – -51,03%;
      • Пхукет;
      • Майами;
      • Пенанг;
      • Нью-Йорк;
      • Калгари.

      Рейтинг городов мира, которые увеличили свою популярность:​

      • Будапешт – +87,2% поисковых запросов;
      • Сеул – +70,48%;
      • Копенгаген – +68,24%;
      • Тель-Авив – +63,31%;
      • Варшава – +63,08%;
      • Ченнай;
      • Чеджу;
      • Киото;
      • Джайпур;
      • Лиссабон.

      Будапешт рейтинг популярність
      Будапешт увеличил свою популярность

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      Теги: Филиппины Венгрия Египет Путешествия рейтинги
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