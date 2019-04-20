Названы страны, которые потеряли и увеличили свою популярность
Египет возглавил антирейтинг стран, которые потеряли свою популярность за последние 10 лет. Количество поисковых запросов о стране за это время снизилось на 84,8%.
Рейтинг стран и городов, популярность которых больше всего выросла и упала за последние 10 лет, составил журнал Lonely Planet. Авторы проанализировали статистику поисковых запросов Google Trends с 2009 по 2019 годы.
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Египет потерял свою популярность
Страны, которые потеряли популярность:
- Египет – -84,8% поисковых запросов;
- Тунис – -71,2%;
- Турция – -67,04%;
- Франция – -54,34%;
- Бразилия – -49,46%;
- Доминиканская республика;
- Пуэрто-Рико;
- Австралия;
- Болгария;
- Ирландия.
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Страны, которые увеличили свою популярность:
- Филиппины – эту страну пользователи искали на 170,45% чаще;
- Южная Корея – +76,11% поисковых запросов;
- Саудовская Аравия – +56,41%;
- Казахстан – +47,83%;
- Нидерланды – +43,17%;
- Тайвань;
- Польша;
- Бахрейн;
- Камбоджа;
- Индия.
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Что касается городов, популярность которых сильно просела за 10 лет, то этот антирейтинг возглавил Шарм-эль-Шейх (-91,47%). Все из-за революции в Египте и террористической угрозе. Тем не менее, в последнее время туристический поток в эту страну начал медленно восстанавливаться.
Шарм-ель-Шейх
Рейтинг городов мира, которые потеряли свою популярность:
- Шарм-эль-Шейх – -91,47% поисковых запросов;
- Санкт-Петербург – -79,65%;
- Каир – -74,67%;
- Лас-Вегас – -60,13%;
- Варна – -51,03%;
- Пхукет;
- Майами;
- Пенанг;
- Нью-Йорк;
- Калгари.
Рейтинг городов мира, которые увеличили свою популярность:
- Будапешт – +87,2% поисковых запросов;
- Сеул – +70,48%;
- Копенгаген – +68,24%;
- Тель-Авив – +63,31%;
- Варшава – +63,08%;
- Ченнай;
- Чеджу;
- Киото;
- Джайпур;
- Лиссабон.
Будапешт увеличил свою популярность