Названы страны, которые потеряли и увеличили свою популярность

Египет возглавил антирейтинг стран, которые потеряли свою популярность за последние 10 лет. Количество поисковых запросов о стране за это время снизилось на 84,8%.

Рейтинг стран и городов, популярность которых больше всего выросла и упала за последние 10 лет, составил журнал Lonely Planet. Авторы проанализировали статистику поисковых запросов Google Trends с 2009 по 2019 годы.

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Египет потерял свою популярность

Страны, которые потеряли популярность:

Египет – -84,8% поисковых запросов;

Тунис – -71,2%;

Турция – -67,04%;

Франция – -54,34%;

Бразилия – -49,46%;

Доминиканская республика;

Пуэрто-Рико;

Австралия;

Болгария;

Ирландия.

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Страны, которые увеличили свою популярность:

Филиппины – эту страну пользователи искали на 170,45% чаще;

Южная Корея – +76,11% поисковых запросов;

Саудовская Аравия – +56,41%;

Казахстан – +47,83%;

Нидерланды – +43,17%;

Тайвань;

Польша;

Бахрейн;

Камбоджа;

Индия.

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Что касается городов, популярность которых сильно просела за 10 лет, то этот антирейтинг возглавил Шарм-эль-Шейх (-91,47%). Все из-за революции в Египте и террористической угрозе. Тем не менее, в последнее время туристический поток в эту страну начал медленно восстанавливаться.



Шарм-ель-Шейх

Рейтинг городов мира, которые потеряли свою популярность:

Шарм-эль-Шейх – -91,47% поисковых запросов;

Санкт-Петербург – -79,65%;

Каир – -74,67%;

Лас-Вегас – -60,13%;

Варна – -51,03%;

Пхукет;

Майами;

Пенанг;

Нью-Йорк;

Калгари.

Рейтинг городов мира, которые увеличили свою популярность:​

Будапешт – +87,2% поисковых запросов;

Сеул – +70,48%;

Копенгаген – +68,24%;

Тель-Авив – +63,31%;

Варшава – +63,08%;

Ченнай;

Чеджу;

Киото;

Джайпур;

Лиссабон.



Будапешт увеличил свою популярность