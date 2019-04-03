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      Озвучен рейтинг лучших авиакомпаний мира

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      Рейтинг лучших авиакомпаний мира возглавила Singapore Airlines
      Рейтинг лучших авиакомпаний мира возглавила Singapore Airlines / Getty Images

      Лучшей авиакомпанией мира признана сингапурская компания Singapore Airlines. Она является одной из крупнейших в мире авиакомпаний, а ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.

      Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor:

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      1. Singapore Airlines
      2. Qatar Airways
      3. EVA Air
      4. Emirates
      5. Japan Airlines
      6. Southwest Airlines
      7. Azul
      8. Air New Zealand
      9. Jet2.com
      10. ANA (All Nippon Airways)

      Singapore Airlines салон літака
      Салон самолета Singapore Airlines//Фото: Getty Images

      Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс. Qatar Airways – тоже лучший бизнес-класс. Авиаперевозчик Emirates отмечен за лучший салон первого класса.

      В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, а лучшей компанией-лоукостером – Jet2.com.

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      Источник: 24 канал
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