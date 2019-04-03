Названий рейтинг найкращих авіакомпаній світу
Найкращою авіакомпанією світу визнана сінгапурська компанія Singapore Airlines. Вона є однією з найбільших у світі авіакомпаній, а її літаки літають у більш ніж 60 пунктів призначення в 35 країнах на 6 континентах.
Топ-10 найкращих авіакомпаній світу за даними агрегатора TripAdvisor:
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- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- EVA Air
- Emirates
- Japan Airlines
- Southwest Airlines
- Azul
- Air New Zealand
- Jet2.com
- ANA (All Nippon Airways)
Салон літака Singapore Airlines//Фото: Getty Images
Singapore Airlines отримала нагороду за кращий бізнес-клас. Qatar Airways – теж найкращий бізнес-клас. Авіаперевізник Emirates відзначений за кращий салон першого класу.
У категорії кращий преміальний економічний клас відзначена авіакомпанія Air New Zealand. Кращою з європейських компаній стала Virgin Atlantic, а кращою компанією-лоукостером – Jet2.com.