Названо країни, які втратили та збільшили свою популярність

Єгипет очолив антирейтинг країн, які втратили свою популярність за останні 10 років. Кількість пошукових запитів про країну за цей час знизилася на 84,8%.

Рейтинг країн і міст, популярність яких найбільше зросла і впала за останні 10 років, склав журнал Lonely Planet. Автори проаналізували статистику пошукових запитів Google Trends з 2009 по 2019 роки.

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Єгипет втратив свою популярність

Країни, які втратили популярність:

Єгипет – -84,8% пошукових запитів;

Туніс – -71,2%;

Туреччина – -67,04%;

Франція – -54,34%;

Бразилія – -49,46%;

Домініканська республіка;

Пуерто-Ріко;

Австралія;

Болгарія;

Ірландія.

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Країни, які збільшили свою популярність:

Філіппіни – цю країну користувачі шукали на 170,45% частіше;

Південна Корея – +76,11% пошукових запитів;

Саудівська Аравія – +56,41%;

Казахстан – +47,83%;

Нідерланди – +43,17%;

Тайвань;

Польща;

Бахрейн;

Камбоджа;

Індія.

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Щодо міст, популярність яких найсильніше просіла за 10 років, то цей антирейтинг очолив Шарм-ель-Шейх (-91,47%). Усе через революції в Єгипті і терористичну загрозу. Тим не менш, останнім часом туристичний потік до цієї країни почав повільно відновлюватися.



Шарм-ель-Шейх

Рейтинг міст світу, які втратили свою популярність:

Шарм-ель-Шейх – -91,47% пошукових запитів;

Санкт-Петербург – -79,65%;

Каїр – -74,67%;

Лас-Вегас – -60,13%;

Варна – -51,03%;

Пхукет;

Майамі;

Пенанг;

Нью-Йорк;

Калгарі.

Рейтинг міст світу, які збільшили свою популярність:

Будапешт – +87,2% пошукових запитів;

Сеул – +70,48%;

Копенгаген – +68,24%;

Тель-Авів – +63,31%;

Варшава – +63,08%;

Ченнай;

Чеджу;

Кіото;

Джайпур;

Лісабон.



Будапешт збільшив свою популярність