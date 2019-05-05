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      Російські міста – лідери списку найекстремальніших у світі для туризму

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      Якутськ – одне з найекстремальніших у світі міст для туризму
      Якутськ – одне з найекстремальніших у світі міст для туризму / Фото з відкритих джерел

      Російські Якутськ, Оймякон і Верхоянськ очолили список екстремальних місць планети в рейтингу найскладніших для життя і туризму міст. Рейтинг склали аналітики іспанської газети El Pais.

      Якутськ потрапив до цього рейтингу, бо відрізняється максимально екстремальним кліматом. Взимку там температура повітря опускається до -40 градусів, а влітку може сягати +29 градусів. Саме тому в місто рідко приїжджають туристи, а місцеві жителі відчувають серйозні життєві труднощі.

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      При цьому Якутськ – регіональний центр та водночас важливий культурний, науковий та економічний центр Сибіру.

      До екстремальних місць на Землі потрапило і якутське село Оймякон. Там у 1926 році температура повітря сягнула позначки -71,2 градуса. У цьому селі живуть багато літніх росіян.

      Оймякон Росія фото зима мороз
      Фото з зимового якутського села Оймякон

      Ще одне якутське місто Верхоянськ увійшло до списку через рекордні температурні перепади. Зокрема, найнижча зафіксована там температура склала -69,8 градуса, а найвища – +37 градусів. Верхоянськ внесли в Книгу рекордів Гіннеса як місто з найрізкішими перепадами температур.

      Верхоянськ Росія мороз зима фото
      Верхоянськ

      Найспекотніше міст світу – мексиканський Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, де максимальна температура сягала +59,5 градусів.

      Сан-Луїс-Ріо-Колорадо
      Сан-Луїс-Ріо-Колорадо

      Найбільш важкодоступним містом на Землі визнали перуанське шахтарське місто Ла-Рінконада. Воно розташоване на висоті 5099 метрів над рівнем моря. Видання називає життя в місті вічної мерзлоти непростим. При цьому Ла-Рінконада приваблює безліч лижників і любителів альпінізму.

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      Ла-Рінконада
      Ла-Рінконада

      До списку найбільш низько розташованих у світі міст потрапили ізраїльські Єрихон і Табха (понад 200 метрів нижче від рівня моря).

      Єрихон Іхраїль найнижче місто
      Єрихон

      Найвіддаленішим у світі містом назвали місто-острів Адак у групі Алеутських островів.

      місто-острів Адак найвіддаленіше місто у світі
      Адак

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      Теги: Новини Росії Подорожі Рейтинги
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