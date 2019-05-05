Російські міста – лідери списку найекстремальніших у світі для туризму

Російські Якутськ, Оймякон і Верхоянськ очолили список екстремальних місць планети в рейтингу найскладніших для життя і туризму міст. Рейтинг склали аналітики іспанської газети El Pais.

Якутськ потрапив до цього рейтингу, бо відрізняється максимально екстремальним кліматом. Взимку там температура повітря опускається до -40 градусів, а влітку може сягати +29 градусів. Саме тому в місто рідко приїжджають туристи, а місцеві жителі відчувають серйозні життєві труднощі.

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При цьому Якутськ – регіональний центр та водночас важливий культурний, науковий та економічний центр Сибіру.

До екстремальних місць на Землі потрапило і якутське село Оймякон. Там у 1926 році температура повітря сягнула позначки -71,2 градуса. У цьому селі живуть багато літніх росіян.



Фото з зимового якутського села Оймякон



Ще одне якутське місто Верхоянськ увійшло до списку через рекордні температурні перепади. Зокрема, найнижча зафіксована там температура склала -69,8 градуса, а найвища – +37 градусів. Верхоянськ внесли в Книгу рекордів Гіннеса як місто з найрізкішими перепадами температур.



Верхоянськ



Найспекотніше міст світу – мексиканський Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, де максимальна температура сягала +59,5 градусів.



Сан-Луїс-Ріо-Колорадо

Найбільш важкодоступним містом на Землі визнали перуанське шахтарське місто Ла-Рінконада. Воно розташоване на висоті 5099 метрів над рівнем моря. Видання називає життя в місті вічної мерзлоти непростим. При цьому Ла-Рінконада приваблює безліч лижників і любителів альпінізму.

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Ла-Рінконада

До списку найбільш низько розташованих у світі міст потрапили ізраїльські Єрихон і Табха (понад 200 метрів нижче від рівня моря).



Єрихон

Найвіддаленішим у світі містом назвали місто-острів Адак у групі Алеутських островів.



Адак