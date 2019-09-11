Украинец проплыл 900 километров, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Днепра

Житель Николаева Михаил Романишин месяц и пять дней преодолевал воды крупнейшей реки Украины, чтобы привлечь внимание к ее экологическим проблемам. Сегодня пловец наконец достался финиша в Херсоне, где и зафиксировали национальный рекорд.

На набережной Херсона Михаила встречал оркестр и толпа. Николаевец чуть больше месяца назад стартовал на Киевщине, возле границы с Беларусью, а финишировал в Херсоне.

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На берегу экстремала ждал заветный диплом. Отныне он – рекордсмен Украины по самому длинному заплыву в открытой воде.

Человеческие возможности не ограничены. К большим, глобальным и масштабным целям надо идти маленькими шагами, тогда они действительно будут достижимы,

– отметил Михаил.



Рекордсмен Украины по самому длинному заплыву в открытой воде / Фото: "Укринформ"

В национальном реестре достижений говорят, что рекорды на выносливость самые сложные. Михаил ежесуточно плыл 10 часов, спал по 6 часов в день, а ел по специальному графику. Ведь этот заплыв – постоянный расход энергии в огромных количествах.

Каждый день мы следили за тем, как происходит установка этого подвига. Мы детально изучили всю доказательную базу, у нас есть треки, подтверждающие движение, ежечасно, ежеминутно,

– объяснила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Своим водным марафоном Михаил Романишин стремится привлечь внимание к экологическим проблемам Днепра. Крупнейшая река Украины страдает от водорослей, которые цветут. А еще она стала похожа на свалку.

Рекордсмен стремится привлечь внимание к экологическим проблемам Днепра / Фото: Укринформ"

На финише пловца встречает мама. Женщина до последнего отговаривала сына от столь длительного заплыва, но, безусловно, гордится им. Уже вскоре мужчина начнет готовиться к очередному, в разы сложнее, марафону. Экстремал собирается установить новый рекорд. Хочет покорить Черное море и доплыть до Стамбула.

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