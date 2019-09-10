Українець проплив 900 кілометрів, аби привернути увагу до екологічних проблем Дніпра

Житель Миколаєва Михайло Романишин місяць і п'ять днів долав води найбільшої річки України, аби привернути увагу до її екологічних проблем. Сьогодні плавець нарешті дістався фінішу у Херсоні, де й зафіксували національний рекорд.

На набережній Херсона Михайла зустрічав оркестр і натовп. Миколаївець трохи більше за місяць тому стартував на Київщині, біля кордону з Білоруссю, а фінішував у Херсоні.

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На березі на екстремала чекав заповітний диплом. Відтепер він – рекордсмен України з найдовшого запливу у відкритій воді.

Людські можливості, насправді, не обмежені. До великих, глобальних і масштабних цілей треба йти маленькими кроками, тоді вони дійсно будуть досяжні,

– наголосив Михайло.



Рекордсмен України з найдовшого запливу у відкритій воді / Фото: "Укрінформ"

У національному реєстрі досягнень кажуть, що рекорди на витривалість найскладніші. Михайло щодоби плив 10 годин, спав по 6 годин на день, а їв за спеціальним графіком. Адже цей заплив – постійна витрата енергії у величезних кількостях.

Щодня ми стежили за тим, як відбувається встановлення цього подвигу. Ми детально вивчили всю доказову базу, у нас є треки, які підтверджують рух, щогодини, щохвилини,

– пояснила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Своїм водним марафоном Михайло Романишин прагне привернути увагу до екологічних проблем Дніпра. Найбільша річка України страждає від водоростей, які цвітуть. А ще вона стала схожа на сміттєзвалище.

Рекордсмен прагне привернути увагу до екологічних проблем Дніпра / Фото: "Укрінформ"

На фініші плавця зустрічає мама. Жінка до останнього відмовляла сина від такого тривалого запливу, але, безумовно, пишається ним. Уже незабаром чоловік почне готуватися до чергового, у рази складнішого, марафону. Екстремал збирається встановити новий рекорд. Хоче підкорити Чорне море і доплисти до Стамбула.

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