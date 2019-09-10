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      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА

      Українець проплив 900 кілометрів, аби привернути увагу до екологічних проблем Дніпра

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      Житель Миколаєва Михайло Романишин місяць і п'ять днів долав води найбільшої річки України, аби привернути увагу до її екологічних проблем. Сьогодні плавець нарешті дістався фінішу у Херсоні, де й зафіксували національний рекорд.

      На набережній Херсона Михайла зустрічав оркестр і натовп. Миколаївець трохи більше за місяць тому стартував на Київщині, біля кордону з Білоруссю, а фінішував у Херсоні.

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      На березі на екстремала чекав заповітний диплом. Відтепер він – рекордсмен України з найдовшого запливу у відкритій воді.

      Людські можливості, насправді, не обмежені. До великих, глобальних і масштабних цілей треба йти маленькими кроками, тоді вони дійсно будуть досяжні,
      – наголосив Михайло.


      Рекордсмен України з найдовшого запливу у відкритій воді / Фото: "Укрінформ"

      У національному реєстрі досягнень кажуть, що рекорди на витривалість найскладніші. Михайло щодоби плив 10 годин, спав по 6 годин на день, а їв за спеціальним графіком. Адже цей заплив – постійна витрата енергії у величезних кількостях.

      Щодня ми стежили за тим, як відбувається встановлення цього подвигу. Ми детально вивчили всю доказову базу, у нас є треки, які підтверджують рух, щогодини, щохвилини,
      – пояснила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

      Своїм водним марафоном Михайло Романишин прагне привернути увагу до екологічних проблем Дніпра. Найбільша річка України страждає від водоростей, які цвітуть. А ще вона стала схожа на сміттєзвалище.

      Рекордсмен прагне привернути увагу до екологічних проблем Дніпра / Фото: "Укрінформ"

      На фініші плавця зустрічає мама. Жінка до останнього відмовляла сина від такого тривалого запливу, але, безумовно, пишається ним. Уже незабаром чоловік почне готуватися до чергового, у рази складнішого, марафону. Екстремал збирається встановити новий рекорд. Хоче підкорити Чорне море і доплисти до Стамбула. 

      Важливо! Поради, які допоможуть зберегти нашу планету

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      Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
      10 вересня
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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини України Екологія
      Джерело: 24 канал
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