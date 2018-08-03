Украинец пытался вывезти скифские реликвии в Россию: фото

Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти в РФ скифские реликвии.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

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Прокуратурой Днепропетровской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего гражданина за совершение совершенного покушения на контрабанду культурных ценностей, подделку и использование заведомо поддельных документов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2018 года этот гражданин, используя поддельный паспорт, пытался незаконно перевезти в Российскую Федерацию 47 предметов, которые являются археологической коллекцией скифских древностей и Ольвии (8 век – 1 век до нашей эры).

Правоохранители разоблачили злоумышленника во время проведения таможенно-пограничного осмотра.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.



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