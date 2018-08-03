Українець намагався вивезти скіфські реліквії до Росії: фото
Прокуратура Дніпропетровської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного громадянина України, який намагався вивезти до РФ скіфські реліквії.
Про це інформує прес-служба прокуратури у Дніпропетровській області.
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Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 31-річного громадянина за вчинення закінченого замаху на контрабанду культурних цінностей, підроблення та використання завідомо підроблених документів,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у червні 2018 року цей громадянин, використовуючи підроблений паспорт, намагався незаконно перевезти до Російської Федерації 47 предметів, які є археологічною колекцією скіфських старожитностей та Ольвії (8 століття – 1 століття до нашої ери).
Правоохоронці викрили зловмисника під час проведення митно-прикордонного огляду.
Громадянин України намагався провезти до РФ скіфські реліквії
Зловмисника впіймали під час проходження митно-прикордонного огляду
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом інциденту