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      Украинец пытался вывезти за границу больше 11 тысяч пачек сигарет: фото

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      Украинец пытался вывезти за границу более 11 тысяч пачек сигарет
      Украинец пытался вывезти за границу более 11 тысяч пачек сигарет / Фото с Facebook-страницы Закарпатской таможни ГФС.

      Работники Закарпатской таможни ГФС задержали украинца, который пытался вывезти за пределы Украины более 11 тысяч пачек табачных изделий.

      Инцидент произошел на таможенном посту "Неветленфола", сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни ГФС.

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      Гражданин из Украины в Румынию перевозил табачные изделия грузовым автомобилем. При этом в документах указано, что мужчина перевозил пиломатериалы.

      Уже во время проверки таможенники обнаружили 11 тысяч 200 пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок.

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      Изъятые 11 тысяч 200 пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок

      Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.

      Какая ответственность предусмотрена за правонарушение? Гражданину могут выписать штраф в размере 100% стоимости товаров, которые он пытался провезти, а также конфисковать товар.

       

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      Теги: Новости Украины Контрабанда Госпогранслужба Табак Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
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