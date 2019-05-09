Украинец пытался вывезти за границу больше 11 тысяч пачек сигарет: фото

Работники Закарпатской таможни ГФС задержали украинца, который пытался вывезти за пределы Украины более 11 тысяч пачек табачных изделий.

Инцидент произошел на таможенном посту "Неветленфола", сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни ГФС.

Читайте также: Почему в Украине невозможно остановить контрабанду

Гражданин из Украины в Румынию перевозил табачные изделия грузовым автомобилем. При этом в документах указано, что мужчина перевозил пиломатериалы.

Уже во время проверки таможенники обнаружили 11 тысяч 200 пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок.



Изъятые 11 тысяч 200 пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок

Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.

Какая ответственность предусмотрена за правонарушение? Гражданину могут выписать штраф в размере 100% стоимости товаров, которые он пытался провезти, а также конфисковать товар.