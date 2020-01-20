Украинец собрал уникальную коллекцию старинных приборов: фото, видео

Житель Черкасс Владимир Стадник собирает приборы для древних ремесел. В коллекции мужчины – около 30 самых разнообразных произведений: ткацкие станки, жернова, кузнечные мехи и гончарные круги. Все это мужчина ищет по стране, реставрирует, а затем учится на них работать.

Поиском и восстановлением приборов для древних ремесел Владимир Стадник занимается последние пять лет. Их находит в селах, где еще есть старожилы.

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Без станков прежде не обходилось ни одно хозяйство. Восстановить их Владимиру помогают друзья-реставраторы. А после мужчина берется осваивать прибор. Признается, что работать на них – это кропотливая работа.



Владимир Стадник учится работать со станком

Интересы Владимира разделяет Наталья Хливная, она помогает мастеру. Журналистам женщина продемонстрировала, как с помощью прялки изготавливали нить.

Это такая медитативная работа, где нельзя отвлекаться. Нужно быть здесь и сейчас, сосредоточенными на каком-то моменте,

– подчеркнула она.

Умениями делятся с детьми: работники Центра развития личности, где расположена мастерская Владимира, приводят туда экскурсии.



Наталья Хливная помогает мастеру

Но Владимиру уже тесно в своей мастерской. В помещении поместилось только десяток станков и приборов, а у него с товарищами-мастерами таких есть больше 30.

Это дает нам национальное сознание. Понимание, что вся культура принадлежит нам. Ее надо восстанавливать и передавать потомкам. Многие говорят о патриотизме, но мало кто хочет что-то делать в этом направлении,

– отметил мастер.

Сейчас Владимир обивает пороги городского совета, ведь мечтает создать "город мастеров", где сможет обучать людей древним традициям.