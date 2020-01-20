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      Українець зібрав унікальну колекцію старовинних приладів: фото, відео

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      Черкащанин Володимир Стадник збирає прилади для давніх ремесл. У колекції чоловіка – приблизно 30 найрізноманітніших витворів: ткацькі верстати, жорна, ковальські мІхи та гончарні круги. Усе це чоловік шукає по країні, реставрує, а потім вчиться на них працювати.

      Пошуком та відновленням приладів для давніх ремесел Володимир Стадник займається останні п'ять років. Їх знаходить у селах, де ще є старожили. 

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      Без верстатів колись не обходилося жодне господарство. Відновити їх Володимиру допомагають друзі-реставратори. А опісля чоловік береться освоювати прилад. Зізнається, що працювати на них – це клопітка праця.


      Володимир Стадник вчиться працювати з верстатом

      Захоплення Володимира розділяє Наталія Хлівна, вона допомагає майстру. Журналістам жінка продемонструвала, як за допомогою прядки виготовляли нитку. 

      Це така медитативна робота, де не можна відволікатись. Потрібно бути тут і зараз, зосередженими на якомусь моменті,
       – наголосила вона.

      Вміннями діляться із дітьми: працівники Центру розвитку особистості, де розташована майстерня Володимира, приводять туди екскурсії.


      Наталія Хлівна допомагає майстру

      Але Володимиру вже тісно у своїй майстерні. У приміщення вмістилось лише десяток верстатів та приладів, а у нього із товаришами-майстрами таких є понад 30. 

      Це дає нам національну свідомість. Розуміння, що вся культура належить нам. Її треба відновлювати і передавати нащадкам. Багато хто говорить про патріотизм, але мало хто хоче щось робити у цьому напрямку,
      – зазначив майстер.

      Зараз Володимир оббиває пороги міської ради, адже мріє створити "місто майстрів", де зможе навчати людей давніх традицій.

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Історія Новини України Новини Черкас
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