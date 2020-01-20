Українець зібрав унікальну колекцію старовинних приладів: фото, відео

Черкащанин Володимир Стадник збирає прилади для давніх ремесл. У колекції чоловіка – приблизно 30 найрізноманітніших витворів: ткацькі верстати, жорна, ковальські мІхи та гончарні круги. Усе це чоловік шукає по країні, реставрує, а потім вчиться на них працювати.

Пошуком та відновленням приладів для давніх ремесел Володимир Стадник займається останні п'ять років. Їх знаходить у селах, де ще є старожили.

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Без верстатів колись не обходилося жодне господарство. Відновити їх Володимиру допомагають друзі-реставратори. А опісля чоловік береться освоювати прилад. Зізнається, що працювати на них – це клопітка праця.



Володимир Стадник вчиться працювати з верстатом

Захоплення Володимира розділяє Наталія Хлівна, вона допомагає майстру. Журналістам жінка продемонструвала, як за допомогою прядки виготовляли нитку.

Це така медитативна робота, де не можна відволікатись. Потрібно бути тут і зараз, зосередженими на якомусь моменті,

– наголосила вона.

Вміннями діляться із дітьми: працівники Центру розвитку особистості, де розташована майстерня Володимира, приводять туди екскурсії.



Наталія Хлівна допомагає майстру

Але Володимиру вже тісно у своїй майстерні. У приміщення вмістилось лише десяток верстатів та приладів, а у нього із товаришами-майстрами таких є понад 30.

Це дає нам національну свідомість. Розуміння, що вся культура належить нам. Її треба відновлювати і передавати нащадкам. Багато хто говорить про патріотизм, але мало хто хоче щось робити у цьому напрямку,

– зазначив майстер.

Зараз Володимир оббиває пороги міської ради, адже мріє створити "місто майстрів", де зможе навчати людей давніх традицій.