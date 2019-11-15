Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире

Настоятеля Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла Степана Суса назначили епископом курии верховного архиепископа УГКЦ.

Так 38-летний священник станет самым молодым католическим епископом в мире, сообщает Vatican News.

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Об избрании Суса стало известно в пятницу, 15 ноября.

"Синод Епископов УГКЦ, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священник Львовской архиепархии УГКЦ, епископом курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставили титулярный осадок Зигриса", – говорится в сообщении.

Степан Сус подтвердил, что это уже окончательное решение, а согласие Папы на это назначение было получено ранее, пишет Zaxid.net.

Я буду работать в патриаршей курии, буду помощником Блаженнейшего. Так, есть епископы, которые имеют свою территорию и на ней работают, а есть те, которым дают номинальную епархию, титулярный двор,

– сказал он.

Чем известен Степан Сус?