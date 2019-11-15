Украинец стал самым молодым католическим епископом в мире
Настоятеля Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла Степана Суса назначили епископом курии верховного архиепископа УГКЦ.
Так 38-летний священник станет самым молодым католическим епископом в мире, сообщает Vatican News.
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Об избрании Суса стало известно в пятницу, 15 ноября.
"Синод Епископов УГКЦ, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священник Львовской архиепархии УГКЦ, епископом курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставили титулярный осадок Зигриса", – говорится в сообщении.
Степан Сус подтвердил, что это уже окончательное решение, а согласие Папы на это назначение было получено ранее, пишет Zaxid.net.
Я буду работать в патриаршей курии, буду помощником Блаженнейшего. Так, есть епископы, которые имеют свою территорию и на ней работают, а есть те, которым дают номинальную епархию, титулярный двор,
– сказал он.
Чем известен Степан Сус?
- Степан Сус родился 7 октября 1981 года во Львове. Степан Сус является достаточно популярным и активным священником города, сан получил в 2006 году.
- В этом же году его назначили военным капелланом Нацакадемии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного и синкелом Львовской архиепархии УГКЦ по делам капелланства.
- В 2011 году отец Степан Сус был отмечен "Золотым гербом города Львова", а в 2014 получил от мэра Львова "Почетный знак святого Юрия".
- Он отдал армии более 11 лет работы и утверждает, что его задача — работать в тылу, чтобы не пропустить важный этап подготовки к войне. Также Степан Сус занимался сбором средств для армии и раненых.