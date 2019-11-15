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      Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі

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      Львівський священик став наймолодшим католицьким єпископом у світі / Vatican News

      Настоятеля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степана Суса призначили єпископом курії верховного архиєпископа УГКЦ.

      Так 38-річний священник стане наймолодшим католицьким єпископом у світі, повідомляє Vatican News.

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      Про обрання Суса стало відомо у п’ятницю, 15 листопада.

      "Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священника Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Йому надали титулярний осідок Зіґріса", – мовиться у повідомленні.

      Степан Сус підтвердив, що це вже остаточне рішення, а згода Папи на це призначення була отримана раніше, пише Zaxid.net.

      Я буду працювати в патріаршій курії, буду помічником Блаженнішого. Тобто є єпископи, які мають свою територію і в ній працюють, а є ті, яким надають номінальну єпархію, титулярний осідок,
      – сказав він. 

      Чим відомий Степан Сус?

      •  Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Степан Сус є досить популярним та активним священником міста, сан отримав у 2006 році.
      • Цього ж року його призначили військовим капеланом Нацакадемії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та синкелом Львівської архиєпархії УГКЦ у справах капеланства.
      • У 2011 році отець Степан Сус був відзначений "Золотим гербом міста Львова", а у 2014 отримав від мера Львова "Почесний знак святого Юрія".
      • Він віддав армії понад 11 років роботи й стверджує, що його задача — працювати в тилу, щоб не пропустити важливий етап підготовки до війни. Також Степан Сус займався збором коштів для армії та поранених.
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      15 листопада
      7020
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Релігія УГКЦ
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