Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі
Настоятеля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степана Суса призначили єпископом курії верховного архиєпископа УГКЦ.
Так 38-річний священник стане наймолодшим католицьким єпископом у світі, повідомляє Vatican News.
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Про обрання Суса стало відомо у п’ятницю, 15 листопада.
"Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священника Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Йому надали титулярний осідок Зіґріса", – мовиться у повідомленні.
Степан Сус підтвердив, що це вже остаточне рішення, а згода Папи на це призначення була отримана раніше, пише Zaxid.net.
Я буду працювати в патріаршій курії, буду помічником Блаженнішого. Тобто є єпископи, які мають свою територію і в ній працюють, а є ті, яким надають номінальну єпархію, титулярний осідок,
– сказав він.
Чим відомий Степан Сус?
- Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Степан Сус є досить популярним та активним священником міста, сан отримав у 2006 році.
- Цього ж року його призначили військовим капеланом Нацакадемії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та синкелом Львівської архиєпархії УГКЦ у справах капеланства.
- У 2011 році отець Степан Сус був відзначений "Золотим гербом міста Львова", а у 2014 отримав від мера Львова "Почесний знак святого Юрія".
- Він віддав армії понад 11 років роботи й стверджує, що його задача — працювати в тилу, щоб не пропустити важливий етап підготовки до війни. Також Степан Сус займався збором коштів для армії та поранених.
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