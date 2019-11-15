Українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі

Настоятеля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степана Суса призначили єпископом курії верховного архиєпископа УГКЦ.

Так 38-річний священник стане наймолодшим католицьким єпископом у світі, повідомляє Vatican News.

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Про обрання Суса стало відомо у п’ятницю, 15 листопада.

"Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священника Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Йому надали титулярний осідок Зіґріса", – мовиться у повідомленні.

Степан Сус підтвердив, що це вже остаточне рішення, а згода Папи на це призначення була отримана раніше, пише Zaxid.net.

Я буду працювати в патріаршій курії, буду помічником Блаженнішого. Тобто є єпископи, які мають свою територію і в ній працюють, а є ті, яким надають номінальну єпархію, титулярний осідок,

– сказав він.

Чим відомий Степан Сус?