Украинец умер от коронавируса в Великобритании

В Великобритании от коронавируса умер гражданин Украины. Произошло это в одной из больниц Лондона 14 апреля.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, 17 апреля посольство Украины в Великобритании подтвердило случай смерти гражданина Украины COVID-19. Сейчас родные умершего принимают решение о кремации тела.

Погорельцев добавил, что посольство Украины в Великобритании в сотрудничестве с ритуальным агентством оказывает необходимое содействие семье по обеспечению репатриации урны с прахом умершего в Украину.

Отметим, по состоянию на вечер 21 апреля, согласно данным МИД, за рубежом умерли 7 граждан Украины. Ранее была информация, что смерти украинцев от коронавируса фиксировали в Польше, Франции и Италии.

Обратите внимание! По состоянию на утро 22 апреля в Великобритании коронавирусом заболели свыше 129 тысяч человек (больше чем 4 тысячи новых случаев) и более 17 тысяч людей умерли (+823 жертвы к предыдущему дню).

Украинцы за рубежом и коронавирус: данные за 21 апреля / инфографика Минздрава