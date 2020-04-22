Українець помер від коронавірусу у Великій Британії
У Великій Британії від коронавірусу помер громадянин України. Сталося це в одній із лікарень Лондона 14 квітня.
Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає Інтерфакс-Україна.
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За його словами, 17 квітня посольство України у Великій Британії підтвердило випадок смерті громадянина України від COVID-19. Зараз рідні померлого ухвалюють рішення щодо кремації тіла.
Погорельцев додав, що посольство України у Великобританії у співпраці з ритуальним агентством надає необхідне сприяння сім'ї щодо забезпечення репатріації урни з прахом померлого до України.
Зауважимо, станом на вечір 21 квітня, згідно з даними МЗС, за кордоном померли 7 громадян України. Раніше була інформація, що смерті українців від коронавірусу фіксували у Польщі, Франції та Італії.
Зверніть увагу! Станом на ранок 22 квітня у Великій Британії на коронавірус захворіли понад 129 тисяч осіб (більше ніж 4 тисячі нових випадків) і понад 17 тисяч людей померли (+823 жертви до попереднього дня).
Українці за кордоном і коронавірус: дані за 21 квітня / Інфографіка МОЗ
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