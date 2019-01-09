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      Украинец Зозуля спас жизнь одноклубнику во время матча: фото

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      Роман Зозуля спас одноклубника
      Роман Зозуля спас одноклубника

      Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде во время матча с "Гранадой" (1:1), который состоялся 4 января.

      Игрок андалусийцев Герман Санчес столкнулся с одноклубником Зозули Рэем Манаем. Как следствие, форвард "Альбасете" потерял сознание. Ему на помощь пришел Роман Зозуля, который оказал футболисту первую медицинскую помощь.

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      Роман Зозуля врятував життя одноклубнику
      Роман Зозуля спас жизнь одноклубнику

      Во вторник, 8 января, форвард сборной Албании Манай, придя на тренировку, впервые увидел партнеров после того, что произошло. Прежде всего футболист обратился к Зозуле со словами: "Ты спас меня".

      Отметим, на счету Романа Зозули в нынешнем сезоне 17 матчей за "Альбасете", в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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