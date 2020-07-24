Экспедиция Ukraїner продолжила серию документальных историй о нацсообщества Украины. Премьера недавно состоялась на ютуб-канале медиапроекта.

О проекте

В первом видео нового круга речь идет о венграх – одном из самых многочисленных национальных сообществ, которое начало формироваться на этих территориях еще в Х веке. Подробнее об этом читайте на 24 канале.

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Автор проекта отметил, что к венграм в Украине прочно прикрепился стереотип сепаратизма. Это первая история, которую еще до премьеры на ютубе "забросали" негативными комментариями, хоть ее еще не читали и не смотрели.

Без сомнения, агрессивная позиция самой Венгрии на протяжении многих лет "помогла" в формировании как стереотипа, так и реальных сепаратистских настроений. Но поверьте – украиноцентричная "какая разница" не менее опасна, чем "совковоцентричная". В этой истории мы сняли замечательный венгерский театр, что представляет Украину за рубежом, и военного, который пошел на Донбасс защищать нас с вами,

– рассказал автор проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.

Кто они – венгры Украины?

Сейчас более 150 тысяч венгров живут в нескольких приграничных районах Закарпатья. Берегово – один из городов, где венгерская идентичность и историческое наследие сегодня наиболее ощутимы. Здесь действует:

венгерский институт,

многочисленные венгерские гимназии и школы,

библиотеки,

музей,

дом культуры,

детская школа искусств,

единственный в Украине венгерский театр.

Местные жители живут по двум часам: по украинскому и венгерскому времени, празднуют и украинские, и венгерские праздники. Отсюда до Будапешта – почти 300 км, тогда как до Киева – 800 км.

Узнайте больше о жизни венгров в Украине из видеоистории: