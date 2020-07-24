Експедиція Ukraїner продовжила серію документальних історій про нацспільноти України. Прем'єра нещодавно відбулася на ютуб-каналі медіапроєкту.

Про проєкт

У першому відео нового кола йдеться про угорців – одну з найчисельніших національних спільнот, що почала формуватися на цих теренах ще у Х столітті. Детальніше про це читайте на 24 каналі.

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Автор проєкту зазначив, що до угорців в Україні міцно прикріпився стереотип сепаратизму. Це перша історія, яку ще до прем'єри на ютубі "закидали" негативними коментарями, хоч її ще не читали й не дивилися.

Без сумніву, агресивна позиція самої Угорщини впродовж багатьох років "допомогла" у формуванні як стереотипу, так і реальних сепаратистських настроїв. Але повірте – україноцентрична "какая разніца" не менш небезпечна за "совковоцентричну". У цій історії ми зняли чудовий угорський театр, що представляє Україну за кордоном, і військового, що пішов на Донбас захищати нас із вами,

– розповів автор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.

Хто вони – угорці України?

Нині понад 150 тисяч угорців мешкають у кількох прикордонних районах Закарпаття. Берегове – одне з міст, де угорська ідентичність та історична спадщина сьогодні найбільш відчутні. Тут діє:

угорський інститут,

численні угорські гімназії та школи,

бібліотеки,

музей,

будинок культури,

дитяча школа мистецтв,

єдиний в Україні угорський театр.

Місцеві мешканці живуть за двома годинниками: за українським та угорським часом, святкують і українські, й угорські свята. Звідси до Будапешта – майже 300 км, тоді як до Києва – 800 км.

Дізнайте більше про життя угорців в Україні з відеоісторії:

Нагадаємо, протягом 2019 команда медіапроєкту Ukraїner дослідила та показала історії десяти різних національних спільнот: гагаузів, грузинів, австрійців, турків-месхетинців, кримських татар, греків, корейців, євреїв, албанців та болгар.



А усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята – у цьому плейлисті.