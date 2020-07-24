Два годинники і не тільки: Ukraїner розповів, чим живуть угорці України
Експедиція Ukraїner продовжила серію документальних історій про нацспільноти України. Прем'єра нещодавно відбулася на ютуб-каналі медіапроєкту.
Про проєкт
У першому відео нового кола йдеться про угорців – одну з найчисельніших національних спільнот, що почала формуватися на цих теренах ще у Х столітті. Детальніше про це читайте на 24 каналі.
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Автор проєкту зазначив, що до угорців в Україні міцно прикріпився стереотип сепаратизму. Це перша історія, яку ще до прем'єри на ютубі "закидали" негативними коментарями, хоч її ще не читали й не дивилися.
Без сумніву, агресивна позиція самої Угорщини впродовж багатьох років "допомогла" у формуванні як стереотипу, так і реальних сепаратистських настроїв. Але повірте – україноцентрична "какая разніца" не менш небезпечна за "совковоцентричну". У цій історії ми зняли чудовий угорський театр, що представляє Україну за кордоном, і військового, що пішов на Донбас захищати нас із вами,
– розповів автор проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.
Хто вони – угорці України?
Нині понад 150 тисяч угорців мешкають у кількох прикордонних районах Закарпаття. Берегове – одне з міст, де угорська ідентичність та історична спадщина сьогодні найбільш відчутні. Тут діє:
- угорський інститут,
- численні угорські гімназії та школи,
- бібліотеки,
- музей,
- будинок культури,
- дитяча школа мистецтв,
- єдиний в Україні угорський театр.
Місцеві мешканці живуть за двома годинниками: за українським та угорським часом, святкують і українські, й угорські свята. Звідси до Будапешта – майже 300 км, тоді як до Києва – 800 км.
Дізнайте більше про життя угорців в Україні з відеоісторії: