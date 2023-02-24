Событие произошло 22 февраля. 50-летняя женщина приобрела лотерейный билет прямо перед самым закрытием магазина.
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Украинка выиграла в лотерею полмиллиона евро
Как рассказал владелец магазина, женщина купила билет, поцарапала его и выиграла 500 000 евро. Она попросила это проверить.
Женщина не могла поверить в это, и после того, как я несколько раз подтвердил ей, что она выиграла, она поцеловала и обняла нас! Она была очень счастлива,
– отметил владелец магазина.
По его словам, самым большим выигрышем в его магазине ранее была сумма в 240 тысяч евро из лотерейного билета стоимостью 2 евро.
Другие подобные случаи
- Представитель фирмы Amazon из города Балтимора, штат Мэриленд США, выиграл в лотерее приз в размере 50 000 долларов. Известно, что билет стоил всего 5 долларов, и это уже второй крупный выигрыш мужчины второй месяц подряд.
- Пенсионер из Прилук выиграл 3 миллиона гривен в "Лото-Забава". Человек стал 427 миллионером в этой лотерее.
- В американском штате Массачусетс мужчина купил 6 лотерейных билетов. Он угадал выигрышные номера в каждом из них и выиграл более 2 миллионов долларов.
- Кроме того, в январе 2022 года американка выиграла в лотерею 3 миллиона долларов. Правда, узнала об этом из спама, ведь именно там нашла письмо о выигрыше.