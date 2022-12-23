По данным издания, мужчина играл в лотерею более 20 лет. Чтобы выиграть, использовал тщательно продуманную комбинацию.
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Как мужчина в США выиграл более 2 миллионов долларов
Выигрышные номера были тщательно продуманной комбинацией дат рождения и юбилеев. Человек использовал их для других лотерейных билетов в другие дни, но ничего не выиграл,
– говорится в сообщении.
Однако в этот раз он назвал одинаковое число в шести разных лотерейных билетах и выиграл в каждом из них.
Так, житель Массачусетса заработал:
- почти 2 миллиона долларов;
- и 20 ежегодных платежей по 25 тысяч долларов.
Ведь для последнего выигрышного билета мужчина избрал вариант аннуитета – последовательных плановых платежей в течение года. Предварительно известно, что американец собирается купить мотоцикл.
По данным издания, именно жители штата Массачусетс тратят больше средств на душу населения на лотерейные билеты и билеты со скидкой, чем где бы то ни было в США.
Кратко о последних выигрышах
- В январе 2022 года американка выиграла в лотерею 3 миллиона долларов. Правда, узнала об этом из спама, ведь именно там нашла письмо о выигрыше.
- Кроме того, житель американского штата Мичиган в 71-й день рождения купил лотерейный билет и выиграл 400 долларов. Цена самого билета – 5 долларов.
- В декабре 2021 года произошел интересный случай – пенсионерка в США выиграла третий джекпот за три года. Первый раз удача улыбнулся ей в августе 2018 года, второй – в октябре 2019 года. Американка трижды выигрывала по 50 000 долларов. Подробнее об этой истории читайте за ссылкой.