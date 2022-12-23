По данным издания, мужчина играл в лотерею более 20 лет. Чтобы выиграть, использовал тщательно продуманную комбинацию.

Заметьте Подарок с любовью: женщина получила в День Валентина лотерейный билет на 10 миллионов долларов

Как мужчина в США выиграл более 2 миллионов долларов

Выигрышные номера были тщательно продуманной комбинацией дат рождения и юбилеев. Человек использовал их для других лотерейных билетов в другие дни, но ничего не выиграл,

– говорится в сообщении.

Однако в этот раз он назвал одинаковое число в шести разных лотерейных билетах и выиграл в каждом из них.

Так, житель Массачусетса заработал:

почти 2 миллиона долларов;

и 20 ежегодных платежей по 25 тысяч долларов.

Ведь для последнего выигрышного билета мужчина избрал вариант аннуитета – последовательных плановых платежей в течение года. Предварительно известно, что американец собирается купить мотоцикл.

По данным издания, именно жители штата Массачусетс тратят больше средств на душу населения на лотерейные билеты и билеты со скидкой, чем где бы то ни было в США.

Кратко о последних выигрышах